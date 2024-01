"Il mio amante era il marito della mia migliore amica. Ma non lo sapevo"

Nel mondo delle relazioni umane, pochi ingredienti possono rivelarsi così distruttivi quanto il mix di sesso, amicizia e tradimento. Il tutto condiviso sui social. E’ la storia di una modella australiana che ha sconvolto il mondo dei social con una confessione pubblica. Domenica scorsa, attraverso un video pubblicato su Instagram, la bellissima ragazza ha rivelato di essere diventata l'amante del marito della sua migliore amica. Senza saperlo.



Ma com’è possibile? La nota modella, visibilmente sconvolta, ha ammesso di non avere avuto alcuna consapevolezza del tradimento, gettando incredulità e critiche verso il fidanzato dell'amica. La storia prende una svolta ancora più sorprendente quando emerge che l'uomo, sotto falso nome, si era iscritto al canale OnlyFans della modella pagando per accedere a contenuti hard da lei pubblicati. Una relazione clandestina si è sviluppata nel mondo virtuale, con scambi di messaggi erotici e la condivisione di un segreto che avrebbe avuto conseguenze devastanti. La modella, famosa sex symbol, ha sottolineato di non avere alcun controllo sugli iscritti al suo canale, spiegando che gli utenti possono scegliere nomi falsi e mantenere l'anonimato.



Dopo mesi di relazione virtuale, in cui si scambiavano messaggi erotici l'uomo ha improvvisamente abbandonato il canale ed è sparito. La rivelazione del tradimento è avvenuta solo quando la modella ha scoperto che l'uomo l'aveva "ghostata" per evitare le conseguenze del suo doppio gioco perché la moglie aveva scoperto tutto. La moglie, e migliore amica della modella, nonostante il tradimento, ha deciso di incolpare solo il marito cercando di tranquillizzare l’amica in un atto di lealtà imprevisto.