Minorenni denunciati per il danneggiamento dell’ex mensa comunale

PORDENONE - Un atto di vandalismo grave e senza senso ha scosso la comunità di Fontanafredda (Pordenone), dove cinque minorenni sono stati denunciati per aver causato danni ingenti all’ex mensa comunale di via del Parco. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio del 30 marzo, ha provocato un conto salato per l’intera collettività, con danni stimati in almeno 40.000 euro.



I Carabinieri della Stazione di Fontanafredda, a conclusione di un’attività investigativa accurata, hanno identificato e deferito in stato di libertà cinque giovanissimi, tra i 14 e i 17 anni, di cui quattro residenti a Fontanafredda e uno a Sacile, per il reato di danneggiamento aggravato in concorso.

I ragazzi si sono introdotti nell’edificio comunale e hanno causato danni ingenti: sanitari divelti, porte forzate, celle frigorifere e forno professionale danneggiati, oltre alla distruzione di armadi e arredi della ex cucina. Hanno inoltre azionato gli estintori, spargendo polvere estinguente su pavimenti e pareti, gesto pericoloso e insensato.



Particolarmente grave è il danneggiamento di alcuni apparati radio e strumenti di interesse storico custoditi nella struttura, molti dei quali sono stati irrimediabilmente compromessi. Il Comune di Fontanafredda ha prontamente sporto denuncia presso i Carabinieri, sottolineando l’entità del danno e l’importanza della tutela del bene pubblico. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità, richiamando l’attenzione sull’importanza della prevenzione del disagio giovanile, dell’educazione civica e del rispetto per i beni comuni.