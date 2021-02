Minorenni arrestati, erano autori di rapine a danni di coetanei

VERONA - I Carabinieri di Verona hanno identificato e denunciato due minorenni accusati di essere i responsabili di due rapine nei confronti di tre ragazzi, anche loro tutti minorenni.



I due episodi risalgono al 14 gennaio scorso, quando un ragazzino era stato avvicinato da un gruppetto di coetanei che dopo averlo circondato lo hanno colpito al volto, senza procurargli lesioni, tentando di rubargli il borsello e l'i-Phone, ma la giovane vittima era riuscita a scappare. Gli aggressori così si erano spostatati a poca distanza prendendo di mira altri due giovanissimi: un 15enne era stato minacciandolo con un coltello per consegnare ai due la bicicletta e la giacca di marca che indossava.



Il ragazzo aveva reagito, venendo colpito con calci e pugni che gli provocavano la frattura del setto nasale, mentre la banda si era allontanata dopo aver rubando il giaccone all'altro ragazzo. Le indagini dei militari dell'Arma hanno permesso alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia di richiedere la misura cautelare del collocamento in comunità, accordata dal competente Giudice per le Indagini Preliminari.



I due minorenni, residenti nella provincia di Verona ma abitualmente frequentatori del centro storico della città scaligera, sono stati condotti oggi in due diverse comunità per minori del Veneto dove avranno l'obbligo di permanervi. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se gli indagati siano responsabili di ulteriori reati commessi ai danni di coetanei.