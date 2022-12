Minorenne ubriaco disteso davanti alla discoteca, locale chiuso per una settimana

UDINE - Il Questore di Udine ha disposto la sospensione per sette giorni della licenza di pubblico spettacolo di una nota discoteca di Udine, a seguito dei gravi fatti che vi sono accaduti la notte del 18 dicembre scorso. Il provvedimento di chiusura, emesso d’urgenza, è stato notificato oggi al gestore del locale, con apposizione dei sigilli all’ingresso della discoteca, e da questo momento decorreranno i sette giorni di sospensione dell’attività, previsti nel provvedimento. In particolare, la sospensione della licenza trova origine in quanto avvenuto la notte del 18 dicembre, quando il personale della Polizia di Stato era chiamato ad intervenire per prestare ausilio ad un ragazzo, risultato poi essere ancora minorenne, steso a terra sul marciapiede davanti alla discoteca, in uno stato di grave alterazione psicofisica per l’abuso di sostanze alcoliche, tanto che sul posto veniva fatta intervenire anche un’ambulanza del servizio 118, che prestate le prime cure, trasportava il giovane presso il Pronto Soccorso. Nella circostanza venivano appurate situazioni pregiudizievoli per la sicurezza pubblica.

La predetta discoteca già in passato, in particolare nell’ultimo anno, era stata teatro di numerosi gravi episodi, con liti e risse tra gruppi di giovani, alcuni dei quali con pregiudizi di polizia, spesso dovute all’abuso di sostanze alcoliche, tanto che alcuni avventori erano finiti al Pronto Soccorso a seguito delle lesioni patite. Tutto ciò premesso, il Questore di Udine, ritenendo che il predetto locale costituisca al momento un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ed un punto di ritrovo per soggetti con pregiudizi di polizia, ne ha disposto d’urgenza la chiusura, considerato anche che, con l’evolversi delle festività natalizie, la situazione nell’immediato potrebbe ulteriormente degenerare. Occorre sottolineare che il provvedimento di chiusura ex art. 100 TULPS, disposto nel caso in esame per un periodo ritenuto congruo e comunque inferiore a quello massimo previsto dalla norma, non è diretto a punire il gestore del locale, anche se naturalmente ne subisce le conseguenze negative di carattere economico, ma serve a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica ed, in particolare, l’incolumità dei giovani avventori, nell’ottica di un incremento delle misure e condizioni di sicurezza della discoteca, con la riduzione della presenza nel locale di quei soggetti facinorosi e spesso ubriachi, maggiormente inclini alla violenza, nel puntuale rispetto delle disposizioni e regole sulla somministrai degli alcolici.