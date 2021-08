Minorenne ubriaco cade in mare e rischia di annegare: salvato da due Carabinieri

GRADO - Minorenne alticcio finisce in acqua e rischia di annegare. Se la ricorderà per un pezzo questa disavventura il ragazzino di 17 anni ubriaco caduto in mare a Grado (Gorizia) e salvato grazie al tempestivo intervento di due Carabinieri della stazione locale.

Il giovane, caduto nella zona della diga Nazario Sauro, era già stato spinto al largo dal vento.



Uno dei militari, con alle spalle trascorsi di nuotatore nel Gruppo Sportivo dell’Arma, si è tuffato e ha raggiunto il ragazzo. Si è tuffato anche il secondo militare per rendere meno pericolose le operazioni di trasporto del giovane.

Il 17enne è stato trasferito, a bordo di un’ambulanza, per gli accertamenti del caso, all’ospedale di Monfalcone (Gorizia). Non è in pericolo di vita.