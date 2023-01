Minorenne investito da un’auto: immediato il ricovero in ospedale

PORDENONE - Un ragazzo minorenne è stato soccorso dagli equipaggi di un’ambulanza proveniente da Pordenone e di un’automatica proveniente da Pordenone per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto nella prima serata di giovedì a Prata di Pordenone all’altezza dell’intersezione tra via Opitergina e via Carducci. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sacile, il giovane è stato urtato da un veicolo ed è rovinato malamente a terra. Sul posto si sono portati gli equipaggi sanitari di un’ambulanza e un'automedica che poi hanno preso in carico il minore, trasportato all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l’ambulanza con medico a bordo, in codice giallo, per un trauma cranico e altre lesioni.