Minore in difficoltà in mare, poliziotti si tuffano in mare e la salvano

VENEZIA - Gli agenti del Commissariato di Chioggia hanno tratto in salvo una ragazza minorenne che ha rischiato di annegare, nella notte, nei pressi della Darsena "Le Saline" del comune veneziano.

Gli agenti, durante il servizio notturno, sono stati fermati in strada da un uomo che ha chiesto il loro aiuto perchè aveva visto scomparire la figlia in acqua dopo che si era tuffata in acqua dal ciglio della banchina marittima. I poliziotti hanno così chiesto l'intervento a supporto dei Vigili del Fuoco, del 118 e della Capitaneria di Porto.

Nel frattempo è stato sentito in lontananza un flebile grido provenire dalla sponda opposta e così le ricerche si sono indirizzate nei pressi della Darsena dove è stata scorta la giovane che annaspava in evidente difficoltà a causa delle avverse condizioni meteo e del mare. I poliziotti si sono quindi tuffati in mare riuscendo ad afferrare la ragazza e a portarla in salvo.