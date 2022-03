Il ministro Franco: "Non bisogna cambiare il Pnrr, sufficienti solo interventi selettivi"

VENEZIA - "Molti chiedono se si debba cambiare il Pnrr per il caro energia e la guerra. Secondo me no, perché i motivi per cui l'Europa si è data questo piano non sono cambiati".

Lo ha detto a Venezia il ministro dell'Economia Daniele Franco, durante 'Italiaincontra' 'L'obiettivo del Piano - ha spiegato - era quello di uscire dalla recessione, affrontare la questione climatica per la manifattura, cambiare i prodotti, il modo di viaggiare e consumare. Poi la rivoluzione tecnologica e l'inclusione. Quindi dobbiamo avere chiari questi obiettivi e semmai bisogna accelerare', ha concluso.

Il ministro ha ammesso che in alcuni casi "può darsi che dovremo rivedere le valutazioni su alcune opere, e troveremo risorse europee o nazionali, ma l'importante è che ogni intervento sia selettivo, che vada a trovare i problemi e risolverli", ha detto facendo riferimento alla crescita dell'inflazione e del costo di alcune materie prime, oltre alla loro indisponibilità. "Non credo - ha ribadito - sia il caso di rimettere in discussione tutto quanto, anzi, quanto sta accadendo dovrebbe indurci a procedere rapidamente".