Ministri e The Bastard Sons of Dioniso sul palco di Suoni di Marca

TREVISO - Annunciati due nuovi artisti che saliranno sul palco di Suoni di Marca. Continua a prendere forma il programma musicale del festival più atteso dell’estate trevigiana.



Il terzo annuncio della kermesse è a suon di rock, con il ritorno a tutta forza dei Ministri, freschi del loro nuovo EP “Cronaca nera e musica leggera”, uscito lo scorso 14 maggio, che ha già fatto registrare alla band il tutto esaurito nei primi due appuntamenti annunciati. La band farà tappa a Treviso con il loro tour, sabato 7 agosto.



A scaldare l’atmosfera di Suoni di Marca ci penseranno i The Bastard Sons of Dioniso, il trio trentino ha infatti appena annunciato un nuovo album di inediti in arrivo, che segna il ritorno del gruppo dopo quasi quattro anni dall’uscita del loro ultimo lavoro discografico.



Un incontro ed un momento di ripartenza importante per due rock band che hanno sempre messo il live al centro della propria carriera musicale. L’appuntamento per i concerti sulle Mura è dunque per sabato 7 agosto. I biglietti per l’area concerto, a posti limitati, sono già disponibili su TicketOne.



L’organizzazione di Suoni di Marca ci tiene a precisare che l’inserimento di biglietti a pagamento per l’area concerto, diversamente dagli anni scorsi, è assolutamente dettato da esigenze di sopravvivenza per il festival dovute alla capienza limitata, imposta dalle disposizioni ministeriali in questa fase di emergenza sanitaria. “Ci auguriamo davvero che la situazione attuale – aggiunge l’organizzazione Paolo Gatto –che ci impone di introdurre biglietti a pagamento per riuscire a fare il festival, permetta di cogliere ancora di più quanto preziosa e unica sia una manifestazione come Suoni di Marca, che per trent’anni è riuscita ad offrire al suo pubblico programmazioni musicali di qualità e totalmente gratuite. É il nostro più grande desiderio poter rivivere Suoni di Marca nella sua forma originaria, non appena l’emergenza sanitaria sarà risolta”.