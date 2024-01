Minime da record in Veneto, -22,4 gradi sopra Cortina

BELLUNO - Mattinata da brividi oggi in Veneto, con temperature minime che superano i 20 gradi sotto lo zero. Il 'record' odierno è registrato a Passo Cimabanche, sopra Cortina D'Ampezzo, con -22,4, seguito a poca distanza da passo Campolongo con -22; la depressione della piana di Marcesina si 'ferma' a -21,9, come sulla Marmolada la stazione di arrivo della funivia. Tra i capoluoghi di provincia la città pi fredda è Belluno con -6,6, seguita da Vicenza (-4,3), Verona (-3,7) e Treviso (-3,6); le altre sono intorno allo zero.