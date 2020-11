Mini lockdown: "Danni per 15 milioni di euro"

MEDUNA DI LIVENZA - La chiusura alle 18 dei bar e ristoranti sta mettendo a durissima prova tutto quello l’indotto che riguarda l’enogastronomia. Questo “mini” lockdown (che tanto mini non sembra) rischia di far perdere alle circa 400 cantine dell’Opitergino Mottense nel giro di due mesi 10/15 milioni di incassi (dato LuigiWines.com).



Un “salvagente” arriva dal Condifesa TVB (che associa oltre 10mila imprese nella Marca). A spiegarlo è il presidente Valerio Nadal: ”Il DPCM appena emanato e soprattutto quelli attesi creano e alimentano senz’altro un quadro di grande incertezza. Le imprese agricole temono l’onda lunga che la chiusura, seppur parziale, di bar e ristoranti si ripercuote inevitabilmente su tutta la filiera. E per quello che sta accadendo e che potrà accadere che i Consorzi di difesa stanno sperimentando nuovi strumenti di gestione del rischio non più solo legati alle perdite di prodotti agricoli da avversità atmosferiche ma anche a perdite di reddito derivanti da crisi di mercato”.



Nadal sottolinea: “Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia è il primo organismo riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole per poter gestire fondi comunitari che promuovono la creazione ed il mantenimento di Fondi per la stabilizzazione del reddito delle Imprese agricole noti come IST (Income Stabilization tool).



Questi fondi, con contributi UE fino al 70%, hanno lo scopo di compensare le imprese agricole che subiscono un calo di reddito superiore alla soglia del 20% rispetto al reddito medio del triennio precedente. In questo modo potremmo aumentare notevolmente la resilienza delle imprese nostre associate”.



Nel frattempo Manlio della Frattina dell'azienda “Conti della Frattina”, con vigneti a Motta di Livenza, conferma: «Questa crisi per ni del settore è un disastro. La vedo molto dura per il futuro. La chiusura parziale di bar e ristoranti sarà difficile da digerire nei prossimi, durissimi mesi».