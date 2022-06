Minacciava di avvelenare l'acqua minerale nei supermercati e chiedeva un riscatto: arrestato

TRIESTE - Aveva minacciato di avvelenare acque minerali e prodotti alimentari nei supermercati, con iniezioni di cianuro e topicida. Voleva infatti ottenere il pagamento di un riscatto, richiesto in criptovalute.



Per questo un 47enne, residente nella provincia di Trieste, è stato arrestato dalla Polizia Postale su richiesta della Procura di Roma.



Attraverso delle email minacciava di avvelenare acque minerali e prodotti alimentari nei supermercati, con iniezioni di cianuro, solfato di tallio e topicida, se non avesse ottenuto il pagamento di un riscatto, richiesto in criptovalute.

Il tentativo di estorsione da parte di un 47enne italiano residente nella provincia di Trieste è fallito visto che per lui è scattato l'arresto. Ora è in carcere su ordinanza del gip dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.