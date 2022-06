VICENZA - Minacciato da due uomini, si rifugia in un ufficio postale, poco dopo arriva la Polizia. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri.

Un uomo di origine dominicana temeva di essere aggredito da due connazionali; uno di questi gli avrebbe inviato un messaggio whatsapp in cui avrebbe esibito una pistola. Le volanti sono accorse all’ufficio postale di Via 4 Novembre con la Squadra Mobile ed il Reparto Prevenzione Crimine di Padova. È stata dunque dunque messa in sicurezza l’area del palazzo dove si è nascosto lo straniero, e poi è stata individuata la macchina con a bordo i due domenicani indicati al telefono.

Scattata la perquisizione domiciliare, nei confronti dei due stranieri: a casa di uno è stata trovata la riproduzione di una pistola con tappo rosso e cartucce a salve; nella vettura sono stati sequestrati una mazza da baseball ed un coltello da cucina. I due dominicani sono stati denunciati con l’accusa di minacce aggravate.