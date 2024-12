Minaccia la moglie con un coltello, arrestato dalla polizia 

CHIOGGIA - Minaggia la convivente ancora una volta: arrestato. Nella mattinata di sabato scorso, a Chioggia, la Polizia di Stato di Venezia ha arrestato in flagranza un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex moglie. La Volante del Commissariato di P.S. di Chioggia (VE) è intervenuta presso l’abitazione dell’uomo e della donna, ancora conviventi, a seguito di una richiesta di aiuto da parte della figlia della vittima.

L’uomo, anche in presenza dei poliziotti, avrebbe continuato ad inveire contro l’ex moglie e a minacciarla, puntandole contro anche un coltello da cucina. In seguito è emerso come la donna già in passato fosse stata vittima di episodi di violenza analoghi da parte dell’uomo che è stato arrestato dai poliziotti di Chioggia e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi alla donna e di comunicare con la stessa, nonché l’applicazione del braccialetto elettronico.

Nelle more dell’applicazione del dispositivo antistalking l’uomo non potrà recarsi nel Comune di Chioggia.