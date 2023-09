Minaccia e maltratta l'ex compagna, arrestato

PADOVA - Un 35enne originario della Serbia, è stato arrestato dai carabinieri di Padova per aver minacciato e maltrattato la sua ex compagna. L'uomo, nei cui confronti l'autorità giudiziaria di Padova ha messo un'ordine di custodia cautelare, avrebbe in più occasioni di liti nate per futili motivi picchiato, minacciato e insultato la donna che non aveva però mai trovato il coraggio di denunciarlo per paura di ritorsioni e sperando anche di un cambiamento.

Già dal 2020, durante la pandemia del Covid-19, secondo quanto emerso dagli accertamenti dell'Arma, il rapporto si era incrinato: la convivenza si era fatta difficile, erano cominciati gli insulti, le accuse di tradimento quando lei si recava al lavoro, le botte sempre più frequenti. Quando ricorreva alle cure mediche per le lesioni la donna non ha mai rivelato la vera causa dei traumi, ma inventava incidenti di varia natura.

La donna alla fine ha lasciato il compagno, ma quest'ultimo , non accettando la situazione, ha iniziato a pedinarla, telefonandole ossessivamente e con messaggi molesti minacciandola di morte se non fosse ritornata da lui, fino ad aggredirla sul luogo di lavoro Costretta a cambiare le sue abitudini di vita e il suo numero di telefono, temendo anche per la sua stessa incolumità, la donna si è rivolta ai carabinieri che hanno inviato un rapporto all'autorità giudiziaria di Padova la quale ha emesso il provvedimento restrittivo a carico del serbo.