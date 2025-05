Minaccia il macchinista con un coltello: denunciato

PORTOGRUARO (VENEZIA) - La Polizia Ferroviaria di Portogruaro ha identificato e denunciato un uomo di 45 anni responsabile di aver minacciato con un coltello un macchinista all’inizio di marzo. L’aggressione è avvenuta nel piazzale della stazione, dove l’uomo, in evidente stato di alterazione, si è avvicinato senza motivo al ferroviere, urlandogli contro e mostrando un coltello.



Il macchinista, scampato al pericolo, ha subito presentato denuncia. Gli agenti della Polfer hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica e identificare il responsabile.



Gli investigatori hanno atteso il ritorno dell’uomo in stazione, intercettandolo mentre saliva su un treno diretto a Venezia. Fermato alla stazione di Mestre, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con lama di 12 cm. È stato denunciato per minaccia aggravata e possesso ingiustificato di arma.