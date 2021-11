Minaccia l'automobilista puntandogli una pistola

RIESE PIO X - Nella tarda mattinata, a Riese Pio X, i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato per minaccia aggravata un 51enne di Castelfranco Veneto, operaio, con precedenti per guida sotto l’effetto di alcolici.



L'uomo, a seguito di un diverbio con un altro automobilista per questioni di viabilità, in piazza Giorgione, lo ha minacciato con una pistola scacciacani, successivamente sequestrata.