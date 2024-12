Minaccia gli agenti con un’ascia, poliziotto lo ferma con un colpo alla gamba

PADOVA - Paura all’alba di oggi, lunedì 16 dicembre, in via Trieste a Padova. Un uomo armato di ascia ha minacciato due agenti di polizia, costringendo uno di loro a sparare per fermarlo. L’aggressore, un 32enne nigeriano irregolare con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di duplice tentato omicidio. La notizia è stata resa nota dal Gazzettino.

L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando una segnalazione al 113 ha riportato la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione tra la stazione ferroviaria e il centro storico. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie, che per quasi un’ora hanno tentato di calmare il soggetto, utilizzando spray al peperoncino e taser, senza successo.

Intorno alle 5, l’uomo si è improvvisamente scagliato con l’ascia contro i poliziotti. Uno degli agenti, trovandosi senza possibilità di fuga, ha sparato alcuni colpi con la pistola d’ordinanza, colpendo il 32enne alla gamba destra.

L’aggressore è stato trasportato in ospedale, dove è piantonato. Durante la perquisizione, oltre all’ascia, gli sono stati trovati due coltelli, successivamente sequestrati. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per episodi di violenza e resistenza, è ora in stato di fermo.