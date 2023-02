Minaccia gli agenti con la siringa, fermato con il taser

VICENZA - Un uomo di 56 anni è stato fermato con l'utilizzo del "taser" dopo aver minacciato e tentato di aggredire alcuni agenti durante un controllo di polizia a Vicenza. L'episodio, riferisce la Questura, si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri. Durante il passaggio della pattuglia l'uomo, L.P., senza alcun motivo si è rivolto agli agenti con frasi offensive. Alla richiesta di esibire i documenti d'identità, ha quindi rifiutato di collaborare continuando a insultarli; è stato quindi fatto salire a bordo della Volante e accompagnato in Questura per identificazione. All'interno degli uffici, l'uomo ha estratto una siringa da una tasca e ha minacciato gli agenti, che sono riusciti a bloccarlo solo con l'utilizzo del taser. L.P. è stato quindi arrestato per minaccia e resistenza a Pubblico ufficiale e portato alla Casa Circondariale.