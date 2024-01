Minaccia ex moglie, uomo finisce in carcere

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Un 41enne della provincia di Caserta, ma domiciliato a Portogruaro, è finito in carcere per scontare una penna di due anni e sei mesi per violenza privata e minaccia nei confronti della ex moglie, commessi nel 2021. All'indagato è stato infatti notificato un'ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura d Pordenone. Il 41enne è stato portato dai carabinieri nel carcere di Pordenone.