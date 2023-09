Minaccia di morte vicini e poliziotti, denunciato

VICENZA - Gli agenti della Polizia di Stato di Vicenza hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 42enne italiano che minacciava di morte, anche con un fucile che aveva in casa, chiunque gli si avvicinasse. A segnalare il fatto alla Polizia un vicino di casa che sosteneva che l'uomo, probabilmente sotto l'effetto di droga, non era nuovo a gesti del genere.

Gli agenti con una paziente opera di persuasione sono riusciti in un primo momento a placare il 42 che ha accettato di farli entrare in casa per poi aggredirli in maniera violenta. Dopo averlo immobilizzato i poliziotti hanno trovato una carabina ad aria compressa e un coltello con una lama seghettata lunga 30 centrimetri, entrambi appoggiati sul divano; quindi, in considerazione del forte stato di alterazione psicofisica in cui il 42enne si trovava, son stati fatti intervenire i sanitari del Suem 118 che hanno sedato l'uomo per poi portarlo in ospedale. La Polizia ha quindi sequestrato le armi e denunciato l'uomo per minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.