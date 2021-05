Minaccia di morte ex moglie, 51enne arrestato nel veronese

VERONA - Un 51enne di Castelnuovo del Garda (Verona) è stato arrestato dai Carabinieri di Peschiera del Garda in esecuzione di un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex moglie, con quella della custodia cautelare in carcere.



Il provvedimento restrittivo è stato emesso dopo che l'arrestato aveva violato ripetutamente gli obblighi imposti dalla misura del divieto di avvicinamento all'ex moglie, ordinanza che gli era stata notificata lo scorso mese di ottobre a seguito della denuncia per atti persecutori sporta dalla donna.



L'ex marito, dal quale si era separata lo scorso agosto, non aveva accettato la separazione, tempestandola di telefonate e messaggi, anche in orari notturni, con i quali minacciava di ucciderla.



Un comportamento che è continuato anche dopo il provvedimento restrittivo, così l'Autorità Giudiziaria ha provveduto a sostituirlo con la custodia cautelare in carcere.