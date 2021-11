Minaccia di morte la convivente: arrestato

PASIAN DI PRATO (UDINE) - I Carabinieri della Stazione di Martignacco (UD) sono intervenuti in Pasian di Prato (UD) dove era stato segnalato un violento alterco tra un 28enne, con precedenti di polizia, e la convivente 21enne.



Gli immediati accertamenti dei Carabinieri operanti hanno consentito di accertare che l’uomo, per futili motivi e per l’ennesima volta, aveva percosso la donna al volto, procurandole lievi lesioni, minacciandola di morte anche alla presenza dei militari.

L’uomo è stato arrestato per “maltrattamenti in famiglia – lesioni personali e minaccia aggravata” e, infine, associato alla Casa Circondariale di Udine.