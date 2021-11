Minaccia di morte i Carabinieri

PADOVA - Nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 novembre i carabinieri padovani della stazione di Piove di Sacco e del Nor sono accorsi in aiuto di una ragazza che aveva chiamato il 112.



Infatti davanti a casa sua c’era un conoscente molto agitato. L’uomo, 45 anni, quando ha visto arrivare i carabinieri li ha minacciati di morte.



È stato denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per ubriachezza molesta.