Minaccia di morta la madre, poi ferisce un carabiniere

VICENZA - In evidente stato di alterazione psicofisica, un 26enne residente a Vicenza, durante una discussione per futili motivi con la madre, l'ha minacciava ripetutamente di morte. A quel punto la donna ha allertato il 112, che ha inviato sul posto una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri della locale compagnia. I militari hanno provato a calmare il giovane venendo però a loro volta minacciati. Per nulla rassegnato e sempre molto agitato, l'uomo ha tentato nuovamente di aggredire la madre, ma grazie all'intervento dei carabinieri è stato evitato il contatto. In questo frangente un militare è rimasto lievemente ferito. Una volta immobilizzato, il 26enne è stato accompagnato in caserma e quindi arrestato e trattenuto in camera di sicurezza. Il fatto è avvenuto ieri, mentre questa mattina il giudice per le indagini preliminari del tribunale, ha convalidato l'arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e ne ha disposto la liberazione applicando però il divieto di dimora nel comune di Vicenza.