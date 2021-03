Minaccia con coltello madre e fratelli, arrestato

VICENZA - Un giovane di Vicenza, D.C.M., 25 anni, è stato arrestato dalla Polizia dopo aver minacciato con un coltello la madre e i fratelli nel corso di una lite.



L'episodio è avvenuto nella serata di ieri; alcuni vicini di casa, allarmati dalle grida, hanno chiamato il 113 che ha inviato in zona due equipaggi. Il giovane, all'arrivo della Polizia si era già allontanato. Sono quindi scattate le ricerche che in pochi minuti si sono concluse con la sua individuazione poco lontano.



Il giovane ha aggredito gli agenti che a fatica, utilizzando anche lo spray al peperoncino, sono riusciti a immobilizzarlo e a portarlo in Questura.



Già noto per alcuni precedenti legati a piccoli furti, il venticinquenne aveva avuto l'ennesima lite con i familiari, sfociata in danneggiamenti di vetri e suppellettili e culminata con minacce alla con un coltello a serramanico, poi trovato e sequestrato.



Al momento dell'arresto aveva le mani sanguinanti per aver infranto uno specchio all'interno della sua abitazione.



Il giovane, ora nelle camere di sicurezza della Questura, dovrà rispondere di resistenza e minacce a pubblico ufficiale, minacce aggravate e detenzione di sostanza stupefacente; a suo carico anche una segnalazione amministrativa perché non indossava la mascherina anti-Covid.