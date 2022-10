Minacce a un dirigente Usl, indagato l'editore di Antenna 3

VICENZA - La Guardia di Finanza ha eseguito nei confronti di Giovanni Jannacopulos, editore delle emittenti Rete Veneta e Antenna 3, la misura cautelare di divieto di esercitare l'attività d'impresa, per le minacce continuate che questi avrebbe esercitato verso il direttore generale dell'Uls 7 Pedemontana, Carlo Bramezza.



Al rifiuto del dirigente sanitario di compiere 'atti contrari ai doveri d'ufficio', Jannacopulos - si legge in una nota della Procura di Vicenza - avrebbe dato il via ad una 'deliberata e continuata campagna denigratoria attraverso le due tv', nelle quali l'indagato 'svolgeva di fatto attività di direzione e gestione'.