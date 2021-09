Minacce a Toti, denunciato no vax: scriveva "ti sbudello"

ITALIA - “Io ti sbudello!”, “Se ti becco ti do tante di quelle mazzate…”, “Quante botte ti darei…”. Era questo il tenore delle minacce rivolte al governatore della Liguria Giovanni Toti da un 36enne no vax. A risalire all'identità dell'uomo, un torinese già noto alle forze dell'ordine, sono stati i poliziotti di Genova con l'operazione Web Haters.

Per oltre un mese, ogni giorno, il no-vax esperto di arti marziali e con l'hobby del canto, si è dedicato a minacciare, sempre in anonimato, il presidente Toti sui suoi account social. Dall'appartamento dell'uomo sono stati sequestrati gli account social e i device usati dal 36enne denunciato per intimorire il governatore. L’indagine degli agenti della Polizia Postale di Genova e Torino è partita da un esposto dello staff del Presidente che ha presentato alla Polizia Postale e delle Comunicazioni della Liguria.