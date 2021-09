Minacce no vax a Zaia, 'traditore sapeva di colpo Stato'

VENEZIA - "Il traditore Luca Zaia e sua moglie sapevano del colpo di stato pandemico già ad ottobre 2019. Amici veneti stiamo raccogliendo le prove per accusare Zaia e alcuni assessori del gruppo per alto tradimento della nazione italiana".



E' il contenuto di una delle minacce ricevute dal Presidente del Veneto Luca Zaia da parte di no vax, che lo stesso Governatore ha voluto leggere ai giornalisti.



"Abbiamo incrociato le informazioni di due fonti certe e in più ci sono altre cose tecniche di cui parleremo prossimamente. Siamo certi che le date dei lockdown e tutto il piano di restrizioni attuate da Luca Zia sono state pianificate a tavolino - continuate il messaggio no vax - e comunicate a Zaia tra luglio e ottobre 2019".



"Noi veniamo accusati di aver ammazzato le persone in terapia intensiva. Ma diciamole queste cose, mettetevi nei panni di un familiare che ha perso un congiunto in terapia intensiva". Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia, sottolineando che per queste persone "siamo tutti affiliati ad una qualche loggia massonica, dei criminali al soldo dei grandi fratelli a livello internazionale". Zaia accusa: "queste cose vengono derubricate come critica politica: io capisco che ci sono problemi più grandi in Italia però ormai qui c'è un flusso, un mood, che non può essere sottovalutato. Secondo me - ripeto - è sbagliato sottovalutare queste cose". Il Presidente cita poi un secondo messaggio ricevuto: "se ti prendo ti sparo in bocca". Il Governatore dice di aver fatto la denuncia e che l'autore dello scritto è stato identificato: "è un militare che ha famiglia". Zaia continua: "io non è che mi diverto ad andare avanti, perchè uno così lo rovini, ho chiesto che faccia volontariato presso la Croce Rossa".