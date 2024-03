Minacce e ingiurie alla vicina, sequestrate armi a un uomo

PADOVA - Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha emesso un ammonimento per atti persecutori nei confronti di un 62enne residente in città, a cui sono state ritirate 11 armi, di cui sette fucili e quattro pistole, e 108 colpi di vario calibro, detenuti regolarmente. Il provvedimento di ritiro è scaturito dalla notifica del provvedimento, emesso in seguito a un'istanza presentata da una donna di 57 anni, vicina di casa, che lamentava continui atti persecutori nei confronti suoi e dei propri genitori ultraottantenni: aggressioni verbali, minacce, offese, insulti, provocazioni e calunnie. L'uomo la accusava di camminare in casa facendo rumore, di spostare mobili, di telefonare di notte: circostanze che la donna ha sempre escluso ma che non lo hanno dissuaso, arrivando persino a minacciare di morte l'anziana madre.