Mille mascherine al Comune da 3 aziende di Asolo

ASOLO – Il sindaco di Asolo pur se impegnato in ospedale a Montebelluna, dove lavora nel reparto Covid, trova il tempo di dare una buona notizia ai suoi concittadini sui social. Ben 3 aziende del territorio la Ameters srl di viale Galilei, il calzaturificio Darlim srl di via dei Sibillin e CM taglio componenti calzature di via dell'Artigianato hanno infatti, consegnato ben 1000 mascherine alla Protezione civile comunale, per fronteggiare l’emergenza.



Il sindaco Mauro Migliorini, dopo aver pubblicamente ringraziato le 3 aziende quindi precisa: “Nel frattempo, dopo la distribuzione degli schemi filtranti regalati dalla Regione del Veneto, in accordo con i Servizi sociali del comune di Asolo, stiamo distribuendo i DPI ai nuclei familiari con soggetti a rischio, ospedalizzati a domicilio, in assistenza integrata, assistenza domiciliare – quindi conclude -. Per necessità di assistenza, potete contattare il Servizio Sociale al numero 0423 950699”.