Militare ferito mentre tenta di sedare una rissa

VERONA - Un militare del Raggruppamento Friuli Venezia Giulia e Veneto è rimasto ferito oggi mentre tentava di sedare una rissa. E' accaduto a Verona, nei pressi della stazione ferroviaria. Il giovane, impegnato nell'operazione 'Strade sicure', è intervenuto mentre alcune persone, sembra extracomunitari, si stavano affrontando, anche con corpi contundenti e forse bottiglie rotte, ed è stato colpito a una spalla. Soccorso, è stato portato all'ospedale cittadino dove è stato ricoverato; le sue condizioni non sono gravi. Successivamente è stata ricostruita nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto in piazzale XXV Aprile, davanti alla stazione ferroviaria, a Verona.

Due persone, ubriache, armate di bottiglie rotte hanno aggredito un uomo, di circa 40 anni, che sedeva su una panchina. Uno degli aggressori si è anche ferito con una bottiglia rotta che impugnava. Nei pressi si trovavano di controllo in pattuglia esterna alla stazione due militari dell'Esercito italiano che, notando la scena, sono accorsi in aiuto della persona aggredita: con il Metodo di combattimento militare (Mcm), i due militari sono riusciti a bloccare e disarmare gli aggressori. Successivamente li hanno consegnati agli agenti della Polizia di Stato. Nel corso dell'intervento uno dei due militari ha però riportato un trauma alla spalla (non è dunque stato ferito, come riportato in precedenza) e per questo è stato soccorso e portato in ospedale.