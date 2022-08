Militare americano ultra giovane ciclista che cade a terra

AVIANO - Domenica sera incidente tra auto e bicicletta. Alla guida dell’auto c'era un soldato americano della base di Aviano che ha tentato un sorpasso azzardato in un tratto con linea continua ed ha colpito la bici del giovane facendolo finire a terra.



Secondo le prime ricostruzioni il 21enne nella manovra ha urtato una bicicletta e il sedicenne che si trovava in sella, residente nel vicino comune di Budoia, è stato sbalzato al suolo.

L’urto è stato violento ed è stato chiamato l’elicottero del 118, arrivato in supporto all’ambulanza. Fortunatamente le condizioni del giovane non sono parse gravi ma è stato comunque condotto in ospedale a Udine per accertamenti.



Al militare americano, risultato negativo al test dell'alcol, è stata ritirata la patente di guida.

La scorsa settimana Giovanni Zanier, 15enne alla guida della sua bicicletta, era stato ucciso da una soldatessa americana, ubriaca alla guida, da quel momento in stato di arresto alla base di Aviano. Un fatto che aveva colpito parecchio l’opinione pubblica.

