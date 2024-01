Milionaria lascia l'intera eredità ai suoi cani e gatti invece che ai figli

Liu è una signora un'anziana milionaria che, proprio come la signora “Madame”, padrona di Duchessa e dei tre gattini nel film d’animazione “Gli Aristogatti” della Disney, ha deciso di nominare i suoi amati cani e gatti come unici eredi dei suoi 20 milioni di yuan, equivalenti a circa 2,6 milioni di euro, lasciando i suoi tre figli a bocca asciutta.



La storia arriva da Shanghai. Inizialmente la signora Liu aveva destinato la sua fortuna ai figli in un primo testamento, ma un comportamento da parte di questi che non le è piaciuto ha fatto cambiare idea. Nessuno dei suoi tre figli si è preso cura di lei quando di è ammalata, né le ha fatto visita o si è preoccupato di chiamarla di tanto in tanto. Una delusione così profonda da spingere Liu a rivolgere la sua attenzione verso chi è sempre rimasto al suo fianco: i suoi affettuosi animali. La donna ha nominato una clinica veterinaria come amministratrice della sua eredità, responsabile della cura dei suoi animali e della loro prole.



Questa decisione ha suscitato un acceso dibattito online, con molte persone esprimendo empatia per la delusione di Liu nei confronti dei figli. Alcuni addirittura dichiarano di essere pronti a seguire il suo esempio in circostanze simili. Il Centro di registrazione dei testamenti ha consigliato a Liu di nominare una persona di fiducia per supervisionare la struttura e garantire la cura degli animali, mentre ha anche messo in guardia sulla possibilità di modificare nuovamente il testamento qualora i figli cambino atteggiamento nei suoi confronti.