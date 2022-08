Miliardario sfreccia con la sua Bugatti a 417 km/h sull'autostrada

GERMANIA – Un miliardario della Repubblica Ceca nello scorso anno si era filmato con il telefonino mentre al volante della sua Bugatti sportiva correva a 417 km/h sull'autostrada da Berlino e Hannover. Il video era finito in rete ottenendo ben 14 milioni di visualizzazioni e obbligando le autorità giudiziarie tedesche a valutare il fatto, per capire se fosse stato commesso un reato.



Ora è arrivato il parere dal tribunale di Naumburg: i giudici hanno deciso che il miliardario non sarà perseguito penalmente. Sulla questione già qualche mese fa si era pronunciata anche la procura di Stendal, che in mancanza di prove, aveva deciso di non procedere contro il guidatore e proprio dopo questo parere era scattato un ricorso a Naumburg ma ancora una volta le autorità hanno ritenuto che non ci siano motivi per procedere contro il miliardario.



«Per un conducente viaggiare a una velocità di 417 km/h potrebbe sembrare sconsiderato e suicida, ma non è sufficiente per essere punibile legalmente»: è quanto deciso dal tribunale tedesco. Si chiude così un caso che aveva fatto discutere a lungo e che dopo questa decisione farà ancora parlare a lungo.