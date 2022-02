Milano-Cortina: Zaia, da Ministero 81 mln per infrastrutture

VENEZIA - "Con il provvedimento approvato oggi aggiungiamo un altro tassello verso il percorso olimpico che consentirà di arrivare all'appuntamento del 2026 con un territorio dotato di infrastrutture adeguate e in grado di testimoniare il ruolo centrale dello sport nello sviluppo economico, sociale, turistico di un territorio".

Così il presidente del Veneto Luca Zaia commenta l'approvazione da parte della Giunta regionale, dell'intesa tra Veneto, Lombardia, Province Autonome di Bolzano e Trento, in merito alla destinazione delle risorse del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, assegnate tra gli investimenti per infrastrutture e mobilità sostenibili previsti dalla Legge di Bilancio 2022-2024.

"Le risorse assegnate dal Mims - prosegue Zaia - saranno destinate a disegnare il futuro e lo sviluppo della montagna veneta, ben oltre la data delle Olimpiadi, ponendo le basi per un avvenire in grado di coniugare crescita e sostenibilità". Della somma complessiva stanziata dal Mims, il criterio di ripartizione ha assegnato al Veneto 81 milioni di euro. Il provvedimento approvato dalla Giunta, oltre a esprimere l'intesa circa la ripartizione della somma, individua anche le opere da finanziare: adeguamento della viabilità comunale Lungo sinistra Boite (16 milioni), adeguamento della viabilità al villaggio olimpico a Fiames-lago Ghedina Gilardon (4 milioni); variante SS12 da Buttapietra a Verona (61 milioni).

"Oltre alla sigla dell'intesa - precisa Zaia - abbiamo già individuato le opere cui saranno destinati in via prioritaria gli investimenti strutturali: si tratta di interventi che avranno indubbiamente un impatto positivo sui territori interessati non solo dal punto di vista della mobilità, ma anche in ambito economico e di valorizzazione delle sue risorse, contribuendo alla promozione dell'immagine del Veneto a livello internazionale", conclude.