Milano-Cortina, un milione per la pista da Bob di Cortina

VENEZIA - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi insieme al presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, e al sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianpietro Ghedina, lo schema d'accordo per la realizzazione della pista da bob 'Eugenio Monti' in vista dell'appuntamento olimpico del 2026.

"La provincia e il comune, consapevoli dell'importanza dell'opera, daranno il loro contributo affinché la nostra Regione sia protagonista ai prossimi Giochi invernali" ha detto Zaia annunciando l'intesa raggiunta che vede la Provincia di Belluno e il Comune di Cortina destinare rispettivamente 500mila euro per la riqualificazione dell'infrastruttura. Un'opera recentemente apprezzata anche da Ivo Ferriani, presidente della federazione internazionale Bob e Skeleton. "La pista di Cortina non sarà solo un'infrastruttura, ma diventerà l'emblema di questi giochi a cinque cerchi. Ricordo che il rifacimento della pista avverrà su un'area già dedicata a funzione sportiva, senza aumento del consumo di suolo e permetterà - aggiunge Zaia - di recuperare un'area centrale per il comune di Cortina, oggi dismessa e abbandonata.

La 'Eugenio Monti', inoltre, sarà l'unica pista a norma in Italia per gare nazionali e internazionali, ma anche la prima pista al mondo per le Paralimpiadi". "Avevamo promesso di ridare vita a un cadavere eccellente, che 70 anni dopo dalla prima Olimpiade, la Regina delle Dolomiti tornerà a splendere - conclude -. Con questo schema d'accordo firmato oggi facciamo un grande passo in avanti verso questo obbiettivo. La sinergia con Provincia e Comune sta a indicare che in Veneto siamo più che mai pronti a recitare un ruolo da protagonista, consapevoli che la vetrina olimpica darà ancora più risalto alla nostra montagna e al Veneto tutto".