Milano-Cortina, Sala: "Discipline al Veneto? Non è possibile"

MILANO-CORTINA - Per la pista da bob alle Olimpiadi invernali del 2026 "sento parlare di Torino o di Saint Moritz, ma io ovviamente non voglio esprimere preferenze, se non che si faccia la scelta meno costosa e più sostenibile. Non mi fa nessuna differenza dove la fanno". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Tog in via Livigno. Per quanto riguarda, invece, la richiesta del presidente Luca Zaia di assegnare nuove discipline olimpiche al Veneto, Sala ha ribadito che "non è possibile" perché "ormai siamo talmente avanti. Poi Milano proprio non è toccata da queste cose. Tra l'altro - ha concluso - diamo solamente investimenti privati, non ci mettiamo un euro di soldi pubblici. Quindi, come ha anche detto Attilio Fontana, andiamo avanti e cerchiamo di andare avanti in fretta e di fare le cose che dobbiamo fare".