Milano-Cortina: "La pista da bob sarà un'eredità per il Veneto"

VERONA - "La pista da bob per Cortina è un'eredità per il Veneto, non la paghiamo noi, non la progettiamo e non la realizziamo. Però questo significa che avremo la pista e spero che ci sia la condizione per averla per le Olimpiadi 2026 e resterà poi a disposizione per tutti gli altri appuntamenti internazionali".

Lo ha detto Luca Zaia, presidente del Veneto oggi a Verona, sulla manifestazione di interesse da parte della Pizzarotti per la realizzazione della pista da bob a Cortina d'Ampezzo. "Si va nella direzione del dossier di candidatura che prevede la pista come elemento centrale - ha aggiunto -. Il Cio dice che i tempi ci sono e sono certi, ovviamente bisognerà correre ma i lavori non sono in mano nostra ma del Governo, della società infrastrutture".