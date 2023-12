Milano-Cortina, Malagó: "Pista di bob? Tifo per un miracolo all'italiana"

CORTINA - "Ogni giorno leggo un sacco di dichiarazioni, di tutto di più, ma il Cio la decisione l'ha presa e non è che si è svegliato una mattina e ha puntato i piedi. Noi lo abbiamo reso partecipe di una decisione che ci è stata trasmessa perchè non siamo noi i costruttori dell'opera ma quelli che devono riceverla. Da italiano, da uomo delle istituzioni, faccio il tifo perchè venga fuori un miracolo all'italiana ma al momento non c'è nessun elemento certo".

Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a Torino, a margine della cerimonia di apertura del Trofeo Coni winter 2023 tornando sulla vicenda della pista da bob, slittino e skeleton di Milano-Cortina. "Nel frattempo sono passati altri due mesi, dovevamo ricevere dei documenti e non sono arrivati, nè da Cesana, nè da Cortina - ha proseguito Malagò -. Ma lo dico con una malinconica serenità. Uno deve guardarsi attorno, anche geograficamente, e questo non viene visto come un problema ma anzi lo vedono come un attestato di serietà: da tanti anni pallacanestro, pallavolo e calcio giocano in più Paesi, in più Continenti", ha concluso Malagò.