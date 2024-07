Milano-Cortina: ex ad ai pm: "Firmato un contratto folle per i costi"

CORTINA - "Era una follia (...) dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista dei costi". Così l'ex ad della Fondazione Milano Cortina 2026 Vincenzo Novari, indagato nell'inchiesta milanese su presunti appalti truccati e tangenti nella gestione dell'evento olimpico, ha definito, interrogato dai pm nelle scorse settimane, il contratto "Pisa", ossia "Particularised Service Agreement", da circa 176 milioni di dollari con Deloitte.

Si tratta di uno dei capitoli su cui stanno indagando i pm in relazione ai rapporti tra l'ente e il colosso statunitense. Dalle intercettazioni, si legge in un'annotazione della Gdf, "emerge che alcune scelte fatte dai vertici della Fondazione (come l'individuazione di Deloitte per la gestione dei servizi informatici, ecosistema digitale e sito) sembrano essere state imposte dal Comitato olimpico internazionale (Cio) con ulteriori aggravi di spesa sul bilancio di Fondazione". Sul "progetto Pisa" con Deloitte Novari ha raccontato ai pm, come risulta dal verbale depositato al Riesame, di aver "cercato di contrattare", di aver "fatto il diavolo a quattro". E ancora: "Ho detto a Malagò 'io devo guardare gli interessi della Fondazione' (...) mi hanno detto 'fai saltare le Olimpiadi, ti prendi la responsabilità di far saltare le Olimpiadi'". Due dipendenti della Fondazione, tra l'altro, intercettati lo scorso aprile, lo hanno definito, come annotano le Fiamme Gialle nell'informativa, "un contratto capestro" per l'ente.