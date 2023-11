Milano-Cortina: Cirio, 'stiamo lavorando per il bob di Cesana' 

TORINO - CORTINA - "C'è ancora speranza? Certo, si sta lavorando. La posizione del Cio è nota, è un organismo che non ha uno Stato di appartenenza, ma ha l'unico obiettivo di vedere fatte le cose con certezza, dice quello che direbbe chiunque, cioè che una cosa esistente dà più garanzie di una che si deve ancora fare. Dall'altra parte il fatto che il governo italiano ha dato a noi tramite il Simico una lettera di incarico con 6-7 quesiti su cui stanno lavorando i tecnici è la prova concreta che si sta andando avanti". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo il no del Cio al recupero della pista da bob di Cesana (Torino).

"Siamo fiduciosi che 90 giorni per la progettazione e 365 giorni per l'adeguamento della pista siano i tempi in cui riusciamo a realizzare l'opera. Ci facciamo carico della progettazione. La base di asta di Cortina era 82 milioni, noi prevediamo una spesa di 32-3 milioni. Se si tolgono i 4 milioni che mettiamo noi scendiamo meno di 30 milioni. Lo Stato risparmia così 52 milioni, ma i fondi sono in un decreto assegnato a Cortina e per assegnarli a noi li deve spostare. Se ci danno l'incarico partiamo subito con la progettazione" ha aggiunto.