Migranti irregolari ritrovati nelle ultime ore

UDINE - Tra domenica e lunedì rilevati in provincia di Udine migranti irregolari.

Tre sono stati fermati a Udine città: cittadini maggiorenni originari del Bangladesh, trovati dai Carabinieri del Norm nella zona dell’ex Caserma Cavarzerani. In buone condizioni di salute, hanno fatto richiesta d’asilo.



Un migrante minorenne è stato rintracciato dai Carabinieri di Martignacco nel comune di Pasian di Prato, mentre ieri pomeriggio, a Cividale del Friuli, un albanese, a sua volta minorenne irregolare sul territorio, si è rivolto spontaneamente ai poliziotti del Commissariato locale.

Il giovane è stato affidato a una struttura per minori non accompagnati.