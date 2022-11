Migranti, Francia: "Accogliamo Ocean Viking ma stop accordo rifugiati con Italia"

FRANCIA - La Francia accoglierà "a titolo eccezionale" la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee con a bordo 234 migranti che arriverà a Tolone domani, dopo essere stata respinta dall'Italia, ha annunciato il ministro degli Interni francese, Gerald Darmarin. Un terzo dei passeggeri saranno "rilocalizzati" in Francia, ha aggiunto Darmarin denunciando la "scelta incomprensibile" dell'Italia. A fronte di questo "comportamento inaccettabile", la Francia ha sospeso l'accoglimento di 3.500 rifugiati al momento in Italia.



Mentre continua lo scontro diplomatico tra Italia e Francia, 4 migranti sono dovuti sbarcare dall'Ocean Viking per motivi sanitari. Si tratta di tre pazienti e un accompagnatore. A bordo della nave umanitaria, che si trova di fronte alle coste della Corsica, le 234 persone sono state soccorse in sei diverse operazioni nel Mediterraneo centrale soccorse tra il 22 e il 26 ottobre. Tra loro anche 14 donne e 57 minori: 43 hanno affrontato la traversata nel Mediterraneo da soli. Il naufrago più giovane ha appena 3 anni.