Migranti, Ankara: "In 19 morti congelati dopo respingimento da Grecia"

MONDO - Diciannove migranti sono morti congelati nella cittadina turca di Edirne e vicino al varco di confine con la Grecia di Ipsala, 120 chilometri più a sud ovest. Il governatore della regione turca ha denunciato che la Grecia aveva respinto il gruppo di profughi a Ipsala.

Dopo il ritrovamento dei primi 12 corpi, il ministro degli Interni turco, Süleyman Soylu ha detto che ai profughi, le guardie di frontiera greche avevano preso vestiti e scarpe, accuse respinte come propaganda dal ministro per i Migranti greco, Notis Mitarakis, Il presidente Recep Tayyip Erdogan oggi ha deplorato le "azioni di Atene contro il diritto internazionale" e accusato l'agenzia per la protezione delle frontiere europee Frontex come "inutile".