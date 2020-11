Migranti, altri due naufragi al largo della Libia: 94 morti

LIBIA - Ancora migranti morti in mare. Un devastante naufragio ha causato la morte di almeno 74 persone ieri al largo di Khums, in Libia. La notizia è stata riferita da personale dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim).



Secondo quanto scritto in una nota, l’imbarcazione trasportava oltre 120 persone, tra cui donne e bambini. Quarantasette sopravvissuti sono stati portati a riva dalla Guardia Costiera libica e da pescatori, 31 corpi sono stati recuperati. Proseguono le ricerche delle vittime.



Su Twitter Medici Senza Frontiere ha riferito di "un altro naufragio in cui sono annegate 20 persone". "I nostri team a Sorman, in Libia, ieri hanno assistito tre donne, le uniche sopravvissute. Salvate dai pescatori locali, erano sotto shock: hanno visto i loro cari morire, inghiottiti dalle onde".



Altre 19 persone sono morte negli ultimi due giorni: tra le vittime anche due bambini annegati dopo che le due barche sui cui si trovavano si sono rovesciate.



La Open Arms - l'unica nave di una ong attualmente attiva nel Mediterraneo centrale - ha salvato più di 200 persone in tre operazioni. Il Viminale ha assegnato il porto di sbarco: l'imbarcazione è arrivata a Trapani dopo alcune ore.