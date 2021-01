Migranti, Alarm Phone: "Naufragio al largo della Libia, 17 morti"

LIBIA - Nuovo naufragio al largo della Libia. Diciassette migranti sarebbero morti in mare

A scriverlo su Twitter è Alarm Phone: "I parenti confermano: le 17 persone morte in mare erano su una barca con cui era in contatto Alarm Phone. 82 persone sulla stessa barca sono state trovate vive ma costrette a tornare in Libia, dove non sono sicure e detenute dopo essere sopravvissute a un terribile naufragio".