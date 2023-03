Migranti, Alarm Phone: "Barca alla deriva chiede ancora aiuto a 24 ore dall'allarme"

LIBIA - Un'imbarcazione con 47 persone a bordo fuggite dalla Libia è ancora in pericolo in mare a 24 ore dall'allarme lanciato da Alarm Phone. Lo denuncia su twitter l'organizzazione. "Le persone in difficoltà - si legge in un tweet - ci hanno chiamato di nuovo questa mattina. Più di 24 ore dopo il nostro avviso iniziale alle autorità, sono esausti e ancora in mare, a combattere il vento e le condizioni meteorologiche avverse. Esortiamo le autorità a coordinare un salvataggio il prima possibile e portare le persone al sicuro in Italia". Nella tarda serata di ieri Alarm Phone temeva di aver perso i contatti con l'imbarcazione: "Abbiamo perso i contatti con le 47 persone più di 2 ore fa - si legge in un tweet delle 22.50 di sabato - e siamo molto preoccupati! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione. Le persone devono essere salvate e portate in salvo in Europa adesso".