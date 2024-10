Migrante ucciso a Verona, la Procura: "Contesto di legittima difesa"

VERONA - L'uccisione del migrante 26enne del Malì avvenuta ieri a Verona, per mano di un agente della Polfer aggredito dal giovane, è inserita "certamente in un contesto di legittima difesa posta in essere dal poliziotto. Tuttavia le indagini sono ora orientate a valutare se vi sia stata o meno una condotta colposa".

Lo afferma in una nota il procuratore capo di Verona Raffaele Tito. L'ipotesi colposa, fa presente il magistrato, "si ha quando c'è una reazione di difesa esagerata; non c'è la volontà di commettere reato, ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa, con figurandosi così una valutazione colposa e sbagliata della reazione difensiva". Il poliziotto, "con grande lealtà d'animo e forte senso istituzionale", si è reso fin da subito (ieri) disponibile all'interrogatorio del pm nel quale, assistito dal proprio avvocato, "ha dettagliatamente ricostruito i fatti".

I nuovi accertamenti, osserva Tito, sono stati delegati alla squadra mobile della Questura di Verona, "a dimostrazione di un'incondizionata fiducia da parte di questo ufficio". Quanto al contesto di ordine pubblico, il Procuratore dice di non ritenere che l'episodio "possa essere valutato come indice, o maggior indice di pericolosità della zona antistante la stazione di Verona", anche perchè "il comportamento aggressivo e apparentemente senza valido movente tenuto dal giovane era stato da lui iniziato circa due ore prima ed in una zona della città distante dalla stazione ferroviaria".

