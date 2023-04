Migrante denuncia: ''Botte al Centro rimpatri''

TRIESTE - Sarebbe stato picchiato all'interno del Centro di permanenza rimpatri di Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia, per aver chiesto con veemenza di poter parlare con il suo avvocato per una procedura da sottoscrivere mai arrivata. La denuncia è partita dal gruppo Mai più lager-No Cpr, che sui social ha diffuso anche un video del giovane - un 27enne di origini marocchine - dolorante nella sua cella. Secondo la ricostruzione di Mai più Lager e inizialmente riportata da Fanpage.it, a picchiare con manganelli il giovane sarebbero state le forze dell'ordine in tenuta antisommossa. L'episodio risalirebbe a giovedì scorso. Diversa la versione della Questura di Gorizia: all'intero del Centro di permanenza per i rimpatri era in corso una rivolta. La Rete Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale Fvg, che oggi ha sollevato il caso, vuole che venga fatta chiarezza sull'accaduto: chiede "adeguate iniziative ispettive a livello parlamentare e regionale, al fine di verificare le condizioni di trattamento del Cpr" e un'inchiesta della magistratura. Anche Sinistra Italiana Fvg interviene sull'episodio e chiede che, dopo l'ennesima violenza, il Cpr venga chiuso: "dal 2019 sono già 5 le vittime che si sono contate nella struttura".

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, ci sarebbero perplessità sulla versione fornita dal migrante in merito alla causa delle lesioni. In quelle ore era in corso una rivolta, con oggetti dati alle fiamme e altri lanciati contro le forze dell'ordine. Un episodio non inedito nel centro. Non ci sarebbero stati pestaggi, ma un intervento delle forze dell'ordine contro la resistenza dei trattenuti; ci sono stati dei contatti. Nel Cpr, ricorda infine la Questura, è consentito ai trattenuti di possedere cellulari e smartphone e non è mai stato negato nel tempo un incontro tra avvocati e loro assistiti. A quanto si apprende il giovane, definito "problematico", sarebbe stato trasferito da un paio di settimane da Milano assieme ad altri trattenuti. Al momento, al Cpr di Gradisca ci sono 90 persone.